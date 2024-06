U15: 1. FC Schweinfurt 05 – Würzburger Kickers 0:0

SCHWEINFURT – Im letzten Saisonspiel kam es zum Unterfrankenderby gegen die Würzburger Kickers. Für beide Mannschaften ging es um nichts mehr – Tabellenplatz 1 war bereits seit 3 Wochen an den FC Augsburg vergeben.

Das Spiel hatte zu Beginn schon gleich Fahrt aufgenommen. Schweinfurt war griffiger in den Zweikämpfen und hielt Würzburg weit vom eigenen Tor weg.

Die Kickers hingegen hatten immer wieder Lücken auf den Außenbahnen, die von den Schnüdeln auch bespielt wurden, nur leider war auch hier vor dem 16er oftmals Schluss mit Ideen.

So mussten immer wieder Standardsituationen für Gefahr sorgen – doch auch hier fehlte die Präzision oder das nötige Glück, dass der zweite Ball in den eigenen Reihen landete.

Im Spielverlauf der ersten Halbzeit kamen somit keine nennenswerten Torchancen zu Stande.

Nach der Pause, es wurde auf beiden Seiten ordentlich durchgewechselt, war der Spielfluss nicht mehr ganz so flüssig. Das Spiel fand weiterhin nur zwischen den beiden Strafräumen statt. Die größte Chance verbuchte dann Bayernauswahlstürmer Yussif Kabbia auf Seiten der Würzburger. Dessen Schuss zentral aus 16m konnte bravorös von Keeper Jonas Hartmann entschärft werden. Kurz darauf bekam dann auch Schweinfurt noch einen „Aufreger“. Sinan Solloch konnte sich im Laufduell behaupten, bekam aber im Strafraum einen entscheidenden Stoß, so dass er den Ball nicht mehr kontrolliert am Keeper vorbeispielen konnte.

Schlussendlich ein verdientes torloses Unentschieden der beiden „Big Player Unterfrankens“. Für fünf Jungs war es der letzte Auftritt im Dress der Schnüdel – einer verlässt die Kugellagerstadt in Richtung 1. FC Nürnberg, die vier anderen wurden nicht in den die nächste Jahrgangsstufe übernommen und verteilen sich auf Großbardorf, Bergrheinfeld und Fuchsstadt.

Auch die Trainer verlassen den 1. FC Schweinfurt – Bastian Steuerwald geht zurück zum FC Fuchsstadt (U17) und Viktor Lingor wird sich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen.

Tore: Fehlanzeige

Aufstellung: J. Hartmann – L. Eppler, A. Bas, R. Weber (40. Min B. da Silva) L. Tanko – A. Lingor (C), L. Stumpf (38. Min L. Schmidt), H. Rudloff, H. Schäfer (38. Min S. Solloch), P. Steuerwald (38. Min M. Hofmann) – M. Yakovliev (38. Min L. Sandwall)

Trainer: B. Steuerwald

Co-Trainer: V. Lingor

TW-Trainer: D. Nagel