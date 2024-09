Wohnungseinbruch – Kripo ermittelt – Zeugen gesucht

SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Am Donnerstag ist ein Unbekannter gewaltsam in eine Wohnung am Schillerplatz eingedrungen und hat mehrere tausend Euro Bargeld entwendet. Die Tat muss sich nach derzeitigen Ermittlungen zwischen 10:50 Uhr und 17:00 Uhr ereignet haben. Der Täter öffnete gewaltsam die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus und flüchtete mit dem Diebesgut.

Als der Bewohner am Abend nach Hause kam, entdeckte er den Einbruch und verständigte umgehend die Polizei. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Möglicherweise haben Passanten Lärm oder verdächtige Personen bemerkt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei Schweinfurt zu melden.