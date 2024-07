Zeuzleben: Feuer im Solarpark

ZEUZLEBEN – Am Donnerstag, den 11. Juli 2024, kam es am Solarpark Zeuzleben zu einem Brand an einer Trafostation, welche dabei voll ausbrannte. Die weitreichende tiefschwarze Rauchsäule erweckte großes Aufsehen in der Bevölkerung.

Zum Brand einer Trafostation im Solarpark bei Zeuzleben wurden am Donnerstagmittag die Feuerwehren aus Zeuzleben und Werneck alarmiert. Eine weithin sichtbare Rauchsäule wies den Weg zur Einsatzstelle. Vor Ort stand ein Trafohäuschen in Vollbrand, der Betreiber war glücklicherweise bereits vor Ort und konnte die Anlage stromlos schalten.

Durch einen Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz wurde der Brand mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle gebracht und innerhalb weniger Minuten gelöscht. Die Nachlöscharbeiten des komplett ausgebrannten Transformators zogen sich jedoch aufgrund der noch extrem heißen Betriebsmittel in die Länge.

Insgesamt wurden 7.000 Liter Löschwasser benötigt, hierbei kam das Löschwasserfass der Feuerwehr Zeuzleben zum Einsatz und stellte die Löschwasserversorgung sicher. Nach etwa eineinhalb Stunden konnte die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben werden. Nachdem die Fahrzeuge und Gerätschaften im Gerätehaus gereinigt und wieder bestückt wurden, konnte der Einsatz nach ca. zwei Stunden beendet werden.