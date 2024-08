Achtung: Verkehrsbehinderungen Brücke Oerlenbach

OERLENBACH, ST 2445 – Instandsetzung der Brücke über die Bahnlinie bei Oerlenbach mit Neubau eines Geh- und Radwegs.

Erweiterung des Baufeldes und der damit verbundenen Vollsperrung vom 12.08.2024 bis 27.08.2024

Fortführung der Arbeiten unter dem Bauwerk

Verkehrsfreigabe der Staatsstraße mit Einschränkungen im Bereich Kreuzung Rottershausen, Schwarze Pfütze und Eltingshausen aufgrund von Bauarbeiten an der Kreuzung vom 28.08.2024 bis 13.09.2024

Nachdem die Arbeiten in den letzten Wochen zügig vorangeschritten sind, können die Arbeiten, wie geplant, ab Montag, den 12.08.2024, in die nächste Bauphase gehen. Die aktuell bestehende Vollsperrung der St 2445 zwischen dem Gewerbepark A 71 und der Kreuzung Rottershausen/Eltingshausen und die dazugehörigen Umleitungsstrecken bleiben bis zum 27.08.2024 bestehen.

Zudem wird die Vollsperrung der Staatsstraße zwischen dem Gewerbepark A 71 und der Kreuzung Rottershausen/Eltingshausen mit der neuen Bauphase 2 über die Kreuzung Rottershausen/Eltingshausen, Fahrtrichtung Bad Neustadt a. d. Saale hinaus erweitert, sodass das Abbiegen von Norden kommend nur noch in Richtung Eltingshausen möglich ist.

Dies hat zur Folge, dass Rottershausen in der Zeit vom 12.08.2024 bis zum 27.08.2024 von der St 2445 aus nur noch von Norden ab der Kreuzung Schwarze Pfütze über die Kreisstraße KG 8 angefahren werden kann.

Für die anschließende Bauphase 3 finden im Zeitraum vom 28.08.2024 bis 13.09.2024 ebenfalls Straßenbauarbeiten im Kreuzungsbereich Rottershausen/Eltingshausen statt. Hierfür wird die Vollsperrung der St 2445 zwischen dem Gewerbepark A 71 und der Kreuzung Rottershausen/Eltingshausen aufgehoben und die Staatsstraße für den Verkehr wieder freigegeben.

Dafür müssen die Straßen KG 43 zwischen Eltingshausen und der St 2445 (Kreuzung Rottershausen) voll und der Abschnitt der St 2445 zwischen Schwarze Pfütze und der Kreuzung Rottershausen/Eltingshausen halbseitig in Richtung Süden für den Verkehr gesperrt werden. Rottershausen kann in dieser Zeit sowohl von Norden her ab der Kreuzung Schwarze Pfütze über die Kreisstraße KG 8 als auch von Süden kommend über die St 2445 angefahren werden.

Bis zum 27.08.2024 gehen die Arbeiten parallel hierzu unter dem Bauwerk weiter. So müssen unter anderem in Bahnsperrungen noch Betoninstandsetzungsarbeiten durchgeführt und die zu erneuernde Brückenentwässerung installiert werden.

Des Weiteren wird bis dahin der neue Radweg fertiggestellt, die Asphaltoberfläche der Straße erneuert, die Markierung aufgetragen und die Fahrzeugrückhaltesysteme montiert.