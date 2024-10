Bunte Natur und geheimnisvolle Burgen: Freizeit-Tipps für die Herbstferien im Naturpark

HAßBERGE – Der Herbst ist in den Haßbergen angekommen, und die Landschaft erstrahlt in leuchtenden Farben. Diese Jahreszeit ist perfekt für eine Auszeit vom Alltag und bietet viele Möglichkeiten für spannende Familienausflüge.

Die milden Temperaturen und das farbenfrohe Herbstlaub laden zu Outdoor-Aktivitäten ein. Auf den vielen Familienwanderwegen und Erlebnispfaden in der Region können Kinder und Erwachsene die heimische Tier- und Pflanzenwelt spielerisch erkunden. Ein besonderes Highlight ist der Naturerlebnispfad in Ebern, wo eine seltene Wanzenart lebt, die deutschlandweit nur hier vorkommt. An insgesamt 14 Info-Stationen erfahren Besucherinnen und Besucher Interessantes über Flora und Fauna und können dabei Prägestempel sammeln. Den passenden Stempel-Flyer gibt es in der Tourist-Information Ebern, und wer alle Stempel zusammen hat, wird mit einer kleinen Überraschung belohnt. Weitere Informationen zu den Familienwanderwegen gibt es unter hassberge-tourismus.de/wandern/familienwanderwege.

Die Haßberge, auch bekannt als „Land der Burgen, Schlösser und Ruinen“, bieten zahlreiche Entdeckungsmöglichkeiten für neugierige kleine und große Forscher. Die Burgruine Altenstein mit ihrem Burgeninformationszentrum versetzt Besucher in die Zeit des Mittelalters, wo sie als Ritterexperten auf ihre Kosten kommen. Auch die Burgruine Lichtenstein mit ihrem beeindruckenden Felsenlabyrinth ist einen Besuch wert. Eine Übersicht aller Burgen und Ruinen gibt es unter hassberge-tourismus.de/familienerlebnisse/ausfluege.

Selbst an verregneten Tagen gibt es im Naturpark Haßberge viel zu erleben. Die FrankenTherme in Bad Königshofen oder die Hallenbäder in Ebern, Königsberg und Haßfurt laden zum Entspannen ein. Den Tag kann man dann gemütlich bei einem Kinobesuch in Bad Königshofen oder Zeil ausklingen lassen. Für weitere Schlechtwetter-Ideen lohnt sich ein Blick auf hassberge-tourismus.de/schlechtwetter.

Wer noch die Freizeitbusse wie den Burgenwinkel-Express oder den Bier- und Wein-Express nutzen möchte, sollte sich beeilen. Diese Linien verkehren nur noch bis zum 1. November, bevor sie in die Winterpause gehen und erst im Mai 2025 wieder verfügbar sind. Alle Infos dazu gibt es unter hassberge-tourismus.de/erleben/vgn-freizeittipps