Faustball: 1. Bundesliga Süd, TV Oberndorf – TSV Pfungstadt

PFUNGSTADT – In der 1. Bundesliga trafen am Wochenende der TV Oberndorf und der TV Pfungstadt aufeinander. In einer spannenden Begegnung setzten sich die Gastgeber aus Pfungstadt letztlich mit 5:2 durch.

Bereits im ersten Satz zeigte sich die spielerische Stärke des TV Pfungstadt. Mit druckvollem Angriffsspiel des Starangreifers Patrik Thomas dominierten sie Oberndorf und sicherten sich den Satz deutlich mit 11:4. Oberndorf ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte im zweiten Satz zurück. Nun deutlich besser im Spiel, hatten die Schweinfurter die Angaben besser im Griff und kamen somit stabiler in den Spielaufbau. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und einige starke Einzelaktionen im Angriff gelang es ihnen, den Satz mit 11:9 für sich zu entscheiden und den Ausgleich zum 1:1 zu erzielen.

Der dritte Satz verlief ähnlich ausgeglichen, doch diesmal hatte Oberndorf erneut das bessere Ende für sich. Der Satz war durch einen Wechsel in der Führung gekennzeichnet und blieb bis zum 8:8 spannend. Doch der TV Oberndorf behielt einen kühlen Kopf und sicherte sich einen zwei Punkte Vorsprung. Göttert beendete den Satz mit 11:8, was den Gästen eine Führung zur Satzpause einbrachte und ihnen die Chance auf eine mögliche Überraschung eröffnete.

Im vierten Satz zeigte Pfungstadt jedoch, warum sie als eines der Topteams der Liga gelten. Mit einer konzentrierten Leistung und nahezu fehlerfreiem Spiel sicherten sie sich den Satz klar mit 11:3 und stellten den Gleichstand zum 2:2 wieder her. Oberndorf hielt weiterhin mit Kampfgeist und Leidenschaft dagegen und führte zwischenzeitlich mit 7:4. Doch sie vergaben die Führung leichtsinnig und es stand 9:9. Der fünfte Satz endete mit 11:9 und somit wurde die Chance auf eine zweite Satzführung vergeben.

In den folgenden Sätzen drehte Pfungstadt dann endgültig auf. Die Schweinfurter, stark angeschlagen, konnten den nächsten Satzverlust nicht verhindern. Mit 11:4 und 4:2 ging man in die 2. Satzpause. Danach fand man zwar zwischenzeitlich besser in die Partie, jedoch konnte Pfungstadt die Oberhand behalten und das Spiel schließlich mit 11:7 und 5:2 für sich entscheiden.

Kapitän Sagstetter war trotz der Niederlage zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Man wolle den Schwung und die hohe Qualität, die man bereits zeigen konnte, mit in die Saison nehmen.

Am kommenden Samstag muss der TV Oberndorf gegen den TV Käfertal antreten. Spielbeginn ist um 16 Uhr.