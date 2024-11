Schlägerei am Roßmarkt – Polizisten überwältigen Aggressor – Tatverdächtiger in U-Haft

SCHWEINFURT – Innenstadt. Am Dienstagabend, dem 29.10.2024, gegen 21:00 Uhr, kam es am Roßmarkt zu einem Vorfall, bei dem die Schweinfurter Polizei während eines Streifgangs auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aufmerksam wurde.

Die Beamten griffen sofort ein und trennten die beiden Kontrahenten. Dabei zeigte sich einer der Männer, ein 30-jähriger Algerier, aggressiv und versuchte, die Beamten anzugreifen und sogar zu beißen. Die Polizei überwältigte den Angreifer, fesselte ihn und nahm ihn vorläufig fest.

Der zweite Mann nutzte die Situation, um vom Tatort zu flüchten. Ermittlungen zur Identifizierung des unbekannten Beteiligten sind derzeit im Gange.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der 30-Jährige am Mittwoch dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt. Es wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts auf tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und weiterer Delikte erlassen. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die beteiligten Polizeibeamten blieben bei dem Einsatz unverletzt.