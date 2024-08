Brand im Kellergeschoss – Zwei verletzte Personen – Kriminalpolizei ermittelt

UNTERPLEICHFELD, LKR. WÜRZBURG – Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwochmorgen ein Brand in einem Keller ausgebrochen. Zwei Bewohner wurden hierdurch verletzt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Die Mitteilung über den Brand in dem Keller eines Einfamilienhauses in der Ölbergstraße ging gegen 07:15 Uhr in der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Innerhalb weniger Minuten war eine starke Rauchentwicklung aus dem Haus zu erkennen. Die regionalen Feuerwehren waren unverzüglich mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort und übernahmen die Brandbekämpfung. Gegen 08:00 Uhr war der Brand gelöscht.

Die beiden Bewohner, eine 87-Jährige und deren 85-jähriger Ehemann, konnten sich rechtzeitig aus dem Haus retten. Beide wurden mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser eingeliefert. Die leicht verletzte Frau ist zwischenzeitlich wieder entlassen worden. Ihr schwer verletzter Ehemann wird weiter stationär behandelt.

Das Wohnhaus ist aufgrund der entstandenen Brandschäden derzeit nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.