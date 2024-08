Italienischer Berufskraftfahrer fuhr 15 Tage am Stück

WERNECK A70 – Am Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr wurde von Beamten der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck ein 57- jähriger italienischer Lkw-Fahrer angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Regeln des Fahrpersonalgesetzes stellten sich gravierende Verstöße heraus. Der Fahrer war ohne Unterbrechung 15 Tage am Stück unterwegs, ohne das eine reguläre 45 Stunden oder verkürzte Wochenruhezeit von mindestens 24 Stunden eingebracht wurde. Das Bußgeld wurde vor Ort durch eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2000 Euro gegen die Firma einbehalten. Gegen den Fahrer selbst wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro einbehalten.