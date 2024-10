Kennzeichentausch konnte aufgedeckt werden

NÜDLINGEN – Am Samstagabend gegen 23:40 Uhr wurden in der Haardstraße drei männliche Personen dabei beobachtet, wie sie sich auffällig an einem geparkten Mercedes-Pkw aufhielten.

In der Nähe stand zudem ein weiteres Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen, das offenbar den Männern zuzuordnen war. Durch eine entsprechende Mitteilung konnten schließlich beide Fahrzeuge kurz vor der Einmündung zur Kissinger Straße fahrend angetroffen und kontrolliert werden.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem Mercedes die amtlichen Kennzeichen eines Seat-Pkws angebracht waren. Da die Eigentumsverhältnisse der Fahrzeuge und teils auch die Personalien der Männer vor Ort zunächst unklar waren, wurden die drei Personen aus dem Großraum Frankfurt am Main vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion Bad Kissingen gebracht.

Dort konnte nach weiteren Ermittlungen die Identität der Männer festgestellt werden. Zudem ergab sich, dass die Männer den abgemeldeten Mercedes gekauft hatten und fremde Kennzeichen angebracht hatten, um den Anschein einer ordnungsgemäßen Zulassung zu erwecken. Gegen die drei jungen Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Urkundenfälschung und weiterer verkehrsrechtlicher Delikte eingeleitet.