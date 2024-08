Gedenkandacht für Sternenkinder in Hassfurt

HASSBERGE – Der Verlust eines Kindes, das tot geboren wird oder kurz nach der Geburt verstirbt, ist in unserer Gesellschaft weitgehend ein Tabuthema. Für viele Betroffene ist es schwer, offen über ihre Trauer zu sprechen. Doch das kurze Leben eines Sternenkindes ist von Bedeutung und muss betrauert werden, um innerlich wieder ins Gleichgewicht zu kommen.

Seit den 1990er Jahren gibt es einen weltweiten Gedenktag für Sternenkinder, den „Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day“, der aus Amerika und Kanada stammt.

Im Landkreis Haßberge wird diesen kleinen Seelen am Sonntag, dem 13. Oktober, durch eine ökumenische Andacht gedacht. Treffpunkt ist um 15:00 Uhr an der Dorfkirche Limbach (Eltmann). Die betroffenen Eltern Elfriede und Klaus Nußbaum laden alle Menschen, die um ein Sternenkind trauern, herzlich ein. Die Andacht soll einen Raum für Trauer bieten und dazu beitragen, die Bedeutung der Sternenkinder in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Dies soll helfen, den Schmerz der betroffenen Familien zu lindern.

Weitere Informationen sind bei der Selbsthilfegruppe Sternenkinder Haßberge unter: sternenkinder-hassberge@web.de erhältlich.