Geld nach „Schockanruf“ übergeben – Kriminalpolizei sucht Zeugen – Telefonbetrüger vermehrt im Raum Main-Rhön aktiv

MAIN-RHÖN – Von Donnerstag bis Montag kam es im Bereich Main-Rhön zu zahlreichen „Schockanrufen“, bei denen Telefonbetrüger immer nach dem gleichen Muster vorgingen. Während einige Angerufene die betrügerische Masche erkannten, fiel ein 64-Jähriger aus dem Landkreis Bad Kissingen auf die Methode herein und verlor sein Bargeld. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Geldübergabe auf Parkplatz in Schweinfurt

Am Montagmittag wurde der 64-Jährige von den Betrügern dazu gebracht, nach Schweinfurt zu fahren, um dort eine große Summe Bargeld an eine Frau zu übergeben. Den Angaben zufolge informierten die Betrüger ihn über einen angeblichen tödlichen Unfall, den eine Angehörige verursacht haben soll. Um eine Haft zu vermeiden, wurde der Mann aufgefordert, Geld als Kaution zu hinterlegen.

Die Übergabe fand zwischen 15:10 Uhr und 15:30 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Gunnar-Wester-Straße statt, der sich zwischen der Volkshochschule und der Friedrich-Rückert-Grundschule befindet.

Die abholende Person wird wie folgt beschrieben:

Circa 30 bis 40 Jahre alt

Etwa 170 cm groß

Schlanke Statur

Sonnengebräunt

Gepflegtes Aussehen

Dunkelbraune, schulterlange Haare

Zeugen, die im genannten Zeitraum Personen, die auf diese Beschreibung passen, rund um den Übergabeort bemerkt haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457 – 1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.